Минобороны России сообщает об освобождении трех населенных пунктов за сутки. Их взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток». Эти населенные пункты - Новониколаевка, Привольное и Егоровка.

Новониколаевка и Прикольное находятся на территории Запорожской области, отметили в МО РФ. Егоровка, как уточнили в российском оборонном ведомстве, находяится в Днепропетровской области.

Также в Минобороны России добавили, что за сутки ведения боевых действий военнослужащие группировки нанесли огневое поражение формированиям одной украинской бригады и двух штурмовых полков. Это произошло в районах населенных пунктов Покровское, Новоалександровка, Даниловка, Тихое, Вишневое (Днепропетровская область), а также Полтавка и Малиновка (Запорожская область).

Отмечено, что противник за это время потерял до 300 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Восток». Также он недосчитался боевой бронированной машины, 17 автомобилей и склада материальных средств.

