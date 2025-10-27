МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Новониколаевку, Привольное и Егоровку

Новониколаевка и Привольное находятся в Запорожской области, а Егоровка - в Днепропетровской.
2025-10-27 12:19:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении трех населенных пунктов за сутки. Их взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток». Эти населенные пункты - Новониколаевка, Привольное и Егоровка.

Новониколаевка и Прикольное находятся на территории Запорожской области, отметили в МО РФ. Егоровка, как уточнили в российском оборонном ведомстве, находяится в Днепропетровской области. 

Также в Минобороны России добавили, что за сутки ведения боевых действий военнослужащие группировки нанесли огневое поражение формированиям одной украинской бригады и двух штурмовых полков. Это произошло в районах населенных пунктов Покровское, Новоалександровка, Даниловка, Тихое, Вишневое (Днепропетровская область), а также Полтавка и Малиновка (Запорожская область). 

Отмечено, что противник за это время потерял до 300 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Восток». Также он недосчитался боевой бронированной машины, 17 автомобилей и склада материальных средств. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #егоровка #Привольное #новониколаевка
