Войска полностью очистили от ВСУ микрорайон Троянда в Красноармейске

Российские подразделения полностью очистили от украинских формирований микрорайон Троянда в Красноармейске (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

Как уточняет ведомство, силы 2-й армии продолжают вести боевые действия против окруженных подразделений ВСУ в городской застройке южнее железной дороги и в районе железнодорожного вокзала.

Кроме того, штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии продвинулись в восточной части соседнего населенного пункта Димитров и вытеснили украинские силы с позиций у шахты 5/6.

По данным Минобороны РФ, предпринятая ВСУ попытка контратаки на бронетехнике со стороны Гришино с целью деблокировать окруженные подразделения завершилась неудачей, также были сорваны три попытки выхода из окружения в северном направлении.

В результате боевых действий в зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия, по оценке ведомства, потеряла свыше 480 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, противник лишился нескольких единиц бронетехники, автомобилей и гаубицы М777 американского производства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» предотвратили две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ в районе Купянска.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщал, что на Красноармейском направлении российские войска завершили окружение крупной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. По его словам, заблокирован 31-й батальон с подразделениями нескольких десантных, егерских, морской пехоты и механизированных бригад, а также отдельного штурмового полка ВСУ.

Герасимов отметил вклад 30-й и 439-го мотострелковых подразделений 2-й армии, 9-й и 110-й бригад 51-й армии, а также специалистов центра беспилотных технологий «Рубикон». В настоящее время, подчеркнул он, перед российскими войсками стоит задача уничтожения окруженной группировки ВСУ в этом районе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.