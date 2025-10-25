МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун»

Сообщается также об уничтожении транспортно-заряжающей машины комплекса.
2025-10-25 12:27:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун"», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что уничтожение производилось с применением тактической авиации, ударных БПЛА, а также ракетными и артиллерийскими войсками. Также сообщается о поражении в 154-х районах цехов по производству беспилотников, а также пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» нанесли удар по обнаруженным скоплениям боевой техники и живой силы противника в Харьковской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Нептун #потери ВСУ
