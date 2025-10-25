Корабли ТОФ отработали маневрирование и обмен сигналами у берегов Таиланда

Три корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из главной военно-морской базы Таиланда Саттахип. В открытом море корвет Королевского флота Паркуап Хири Хан приветствовали фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома».

Совместно с тайскими моряками экипажи российских кораблей отработали элементы совместного маневрирования и обмена сигналами управления.

Так, корабли выстроились в кильватерный строй. Затем по команде ордер меняется: кильватер на кильватерную колонну, затем на фронт. И так несколько раз, чтобы отточить слаженность действий и сотрудничество в различных тактических построениях.

Отработав маневры, моряки обменялись приветствиями по морскому радиоканалу. Затем был традиционный проход кораблей навстречу друг другу. Это совместное учение - заключительный этап дружественного визита российского отряда кораблей в Таиланд.

Напомним, 13 октября корабли ТОФ зашли во вьетнамский порт Дананг. Моряки-тихоокеанцы возложили цветы к мемориалу независимости и встретились с представителями ВМС Вьетнама.