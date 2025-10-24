МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева посетила новый военный госпиталь в Махачкале

Замминистра обороны оценила работу медперсонала и обсудила развитие военной медицины на Северном Кавказе.
Варвара Шрадер 2025-10-24 11:54:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева провела инспекцию нового военного госпиталя в Махачкале, где пообщалась с первыми пациентами. Об этом рассказала наш корреспондент Варвара Шрадер.

Новый госпиталь уже принял первых военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. Медучреждение рассчитано на 150 коек, его штат полностью укомплектован. Во время обхода Анне Цивилевой показали работу операционных, реанимационного и хирургического отделений, а также педиатрического блока.

Главная особенность госпиталя - наличие детского и гинекологического отделений, что позволяет оказывать медицинскую помощь не только военнослужащим, но и членам их семей. Во время визита замминистра вручила государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение.

По словам Шрадер, после посещения Махачкалы Цивилева запланировала проведение совещания с командованием группировки войск «Юг» и руководством Каспийской флотилии, а затем визит во Владикавказ, где проинспектирует строительство нового госпиталя на 300 мест. Этот объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

По словам Анны Цивилевой, одной из ключевых задач остается укомплектование госпиталей собственными военными медиками. Для этого в ведомстве реализуется комплексная программа, включающая строительство жилья и создание современной инфраструктуры для специалистов.

«Мы обсуждали вопрос обеспечения жильем, чтобы молодые врачи приезжали из других регионов и оставались здесь работать. Климат, условия, современное оборудование - все располагает к развитию, но вопрос жилья - это всегда очень болезненный вопрос», - подчеркнула Цивилева.

Руководство Минобороны также планирует расширять взаимодействие с медицинскими вузами и кафедрами, чтобы готовить специалистов для военных клиник.

«Мы предлагаем развивать кафедры и клиники в инфекционном отделении, поликлинике, хирургии - это позволит сделать госпиталь военно-клиническим», - отметил начальник 412-го военного госпиталя полковник Аркадий Смольников.

Работа по восстановлению и строительству современных военных госпиталей продолжается во многих регионах России. Приоритетом Минобороны остается создание полноценной системы медицинской поддержки участников СВО и их семей, обеспечивающей быструю и качественную помощь без лишней бюрократии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Махачкала #военный госпиталь #Анна Цивилева
