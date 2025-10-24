МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Дроновку

Населенный пункт Дроновка в ДНР освобожден бойцами 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
2025-10-24 13:03:28
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил освободивших Дроновку (ДНР) военнослужащих 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

«Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Белоусов заметил, что личный состав соединения образцово выполняет воинский долг с первых же дней специальной военной операции. При этом бойцы и командиры действуют на самых ответственных направлениях. Их ратный подвиг, подчеркнул министр, подтверждает славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, которые освобождали родную землю. 

Он поблагодарил военнослужащих за верность Родине и присяге. Также Андрей Белоусов выразил уверенность, что личный состав бригады продолжит с честью служить Отечеству и надежно обеспечивать безопасность России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #поздравление #Андрей Белоусов #дроновка #7-я бригада
