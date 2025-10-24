Белоусов проинспектировал группировку войск «Юг»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию группировки войск «Юг». Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что он проверил работу передового пункта управления одного из соединений. Там министр заслушал доклады офицеров штаба относительно текущей обстановки в зоне ответственности, а также характера действий неприятеля.

Отмечено, что командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил Белоусову, что подразделения соединения за сутки освободили населенный пункт Дроновка на территории ДНР. При этом Андрей Белоусов поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, которое они проявили при взятии под контроль этого населенного пункта.

В ходе доклада министру обороны генерал-полковник Санчик заявил, что в рамках исполнения поручения Белоусова о повышении мобильности тактических групп в группировку на постоянной основе поступают квадроциклы, мотоциклы и багги. Помимо этого, собственные специалисты-ремонтники вверенной ему группировки войск изготавливают самоходные транспортеры переднего края. Эти транспортеры можно оборудовать дополнительными модулями под конкретную задачу.

«В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции», - доложил командующий группировкой.

Санчик доложил министру, что подразделения группировки используют робототехнические комплексы и платформы на постоянной основе.

Андрею Белоусову показали разработанную в группировке наземную робототехническую платформу для доставки дронов. Она несет один разведывательный беспилотник и несколько ударных FPV-дронов. При этом платформа может передвигаться на несколько километров и подзаряжать беспилотники при помощи стационарных зарядных устройств. Все это хорошо сказывается на ее автономности.

Завершая посещение пункта управления, министр вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.