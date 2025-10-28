МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ на Харьковском направлении

Зенитчики группировки войск «Север» сообщили об уничтожении как ударных, так и разведывательных беспилотников ВСУ.
2025-10-28 16:59:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» в ходе боевой работы перехватил и уничтожил несколько беспилотников формирований ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве указали, что комплекс выполнял задачу прикрытия российских подразделений и своевременно обнаружил воздушные цели, после чего по ним были выполнены пуски ракет. Все выявленные ударные и разведывательные БПЛА были поражены.

Как отмечают в министерстве, «Тор-М2» способен обнаруживать цели на дальности более 30 километров, работать в движении и поражать широкий спектр воздушных объектов - от малогабаритных дронов до самолетов и крылатых ракет.

Боевые расчеты ПВО группировки «Север» продолжают нести круглосуточное дежурство, обеспечивая защиту российских сил от атак с воздуха. Украинские дроны падают один за другим, сраженные их ракетами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пво #ЗРК #Тор-М2 #харьковское направление #группировка "север"
