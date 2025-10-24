МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроны и артиллерия группировки «Запад» уничтожили два М113 с боевиками ВСУ

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются прямые попадания и уничтожение бронетранспортеров и боевиков ВСУ.
2025-10-24 17:37:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при поддержке расчетов ударных FPV-дронов и артиллерии нанесли удар по двум бронетранспортерам М113 ВСУ в Харьковской области. Это следует из опубликованных Минобороны России кадров объективного контроля.

По данным МО РФ, в ходе воздушной разведки военнослужащие обнаружили два М113, двигавшихся с десантом в сторону российских позиций.

После оперативного анализа координат было принято решение о комбинированном ударе. Сначала операторы FPV-дронов поразили машины прицельными попаданиями, затем артиллерия добила расчет, после чего велась работа по выявлению и уничтожению укрывшихся военнослужащих.

На кадрах объективного контроля видно, как дроны сближаются с движущейся техникой и наносят удары. На видео фиксируются вспышки и возгорания, после чего техника останавливается и горит. Отдельные фрагменты съемки показывают, как группы людей пытаются покинуть машины и укрыться в ближней растительности, но по ним наносят удары операторы БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Запад #M-113 #дроны
