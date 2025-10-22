Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Ивановки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Ивановка на территории Днепропетровской области.

«Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности», - говорится в тексте соответствующей телеграммы.

Белоусов характеризовал успешные боевые действия полка при овладении Ивановкой как образец отваги и мужества. Министр подчеркнул, что каждый из военнослужащих, преодолевая сопротивление неприятеля в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух.

Поблагодарив бойцов и командиров за успешное выполнение поставленных боевых задач и за преданность Отечеству, Андрей Белоусов выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать ее национальные интересы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.