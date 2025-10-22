МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Ивановки

Населенный пункт в Днепропетровской области взяли под контроль бойцы 228-го гвардейского мотострелкового полка.
2025-10-22 17:17:26
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Ивановка на территории Днепропетровской области. 

«Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности», - говорится в тексте соответствующей телеграммы. 

Белоусов характеризовал успешные боевые действия полка при овладении Ивановкой как образец отваги и мужества. Министр подчеркнул, что каждый из военнослужащих, преодолевая сопротивление неприятеля в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух. 

Поблагодарив бойцов и командиров за успешное выполнение поставленных боевых задач и за преданность Отечеству, Андрей Белоусов выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать ее национальные интересы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Андрей Белоусов #Днепропетровская область #ивановка #228-й полк
