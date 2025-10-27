Пленный из ВСУ рассказал о закрытом дронами РФ небе под Красноармейском

Российские подразделения активно используют беспилотники на Красноармейском направлении, заявил пленный украинский военнослужащий Виталий Немец. Его слова приведены в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, солдаты ВСУ из механизированной бригады, взятые в плен военнослужащими группировки «Центр» в районе Новопавловки Донецкой Народной Республики, сообщили о тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения, в том числе нехватке техники и высокой плотности использования российских дронов.

Пленный мобилизованный украинец Виталий Немец заявил, что в зоне боевых действий небо постоянно контролируется российскими разведывательными и ударными БПЛА.

«Вашими "птичками" небо закрыто, на одного нашего - две ваших "птички", сто процентов», - делится пленный.

Другой пленный военнослужащий, Владимир Белошенко, рассказал о трудностях передвижения на передовой из-за обнаружения с воздуха и утверждал, что его группа пыталась скрываться от БПЛА. Он заявил, что был взят в плен из-за ошибки при опознании российских военнослужащих.

«Нам по рации передали, чтобы мы встретили двух солдат, мы их в окопе ждали, наших. Наши не пришли - пришли ваши. Я перепутал их, и я их позвал к себе, они спустились к нам, увидели, что мы украинцы. И нас положили в пол, и так мы попали в плен», - рассказал пленный.

Также пленные сообщили о сложностях с ротацией и обеспечением на направлении, утверждая, что более подготовленные подразделения отходили назад, в то время как мобилизованные продолжали оставаться на позициях.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с признанием пленного военнослужащего ВСУ Бориса Шалагинова. Он заявил, что командование отправило его якобы рыть окопы, но на деле все завершилось попаданием на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.