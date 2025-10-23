Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с украинскими боевиками на Красноармейском направлении. Удар нанес расчет гаубицы Д-30. Цель выявили разведчики с помощью беспилотников, а затем передали координаты артиллеристам. Корректировали огонь с воздуха.

Расчет гаубицы Д-30 возвращается с боевого задания. На огневой точке артиллеристы группировки войск «Центр» провели около месяца.

Большинство бойцов 15-ой отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады родом из республики Татарстан. Обстановку на позициях стараются максимально приблизить к домашней.

Расчет артсистемы Д-30 срывает ротации ВСУ и уничтожает вражескую бронетехнику с самого начала спецоперации.

«Поначалу, да, там, когда учились, можно сказать, полдня уходило на это все. А сейчас уже все, приехали, стегнули, раскидали лапы и все уже потом. Уже потихоньку-потихоньку, привыкли уже. Как бы и броник не тяжелый, честно», - рассказал старший наводчик Фидаиль Каримов.

У Фидаиля Каримова уже шесть наград, среди которых - медаль «За отвагу». Во время одной из боевых задач старший наводчик точным выстрелом поразил единственное уязвимое место в укрепленном опорнике ВСУ.

«Второй снаряд попал в окошко, а третьим уже все там добили, и в итоге оказалось, там были 11 человек БПЛАшников врага. Мы их уничтожили, как бы сказать, красиво», - вспоминает Каримов.

Боевые дежурства расчет ведет на Красноармейском направлении. Бои идут как в самом городе, так и к югу от Красноармейска - на восточных и северных окраинах Димитрова. На Добропольском выступе - сражения в Родинском. Наши бойцы штурмуют Шахово и Владимировку при поддержке артиллерии.

«Работаем в основном все время на одну цель, на дежурную, но периодически дают новые цели, то есть цвет цели мы видим, знаем, куда работаем, стреляем, по карте можем посмотреть. То есть это перекресток дорог, въезд в посадку, выезд из посадки, въезд в какой-то населенный пункт, дорога», - пояснил командир орудия Денис Баканин.

В месте, где происходит смена расчета - небольшой дивизионный медпункт. Стрелок Роман Михайлов пришел с жалобами на боль в желудке - ему тут же оказывают помощь. Между собой бойцы общаются сразу на двух языках - русском и татарском.

«Как сказал, это Мособовский район. Все мы раньше друг друга знали, вот друг другу помогаем. Мы группа эвакуации сами. Ну, если такие легкие придут, там, простуда, там, укол, систему. Все здесь, на этой комнате делаем. А так у нас обязанности уж с передка вытаскивать», - рассказал санитар-инструктор Алмаз Абдуллин.

На передний край группа эвакуации отправляется раз в несколько дней. Самое главное - вовремя довезти раненых до больницы, и все это - по разбитым дорогам и под огнем вражеских дронов. В цивилизованных странах во время боевых действий атаковать санитарные группы нельзя - однако для всушников общечеловеческие принципы и законы не указ.