Путин: российские войска идут вперед на всех участках в зоне спецоперации

Вооруженные силы России на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции продолжают наступление и действуют активно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.

«Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперед, действуют активно», — сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим, находящимся на лечении.

Путин отметил, что российские подразделения блокировали значительные силы ВСУ в двух крупных районах боевых действий. По его словам, в Купянске и Красноармейске противник окружен.

Президент добавил, что ситуация в этих зонах позволяет допустить представителей СМИ, в том числе иностранных и украинских журналистов, чтобы они своими глазами увидели, что там происходит.

Во время визита в госпиталь глава государства пообщался с бойцами, поблагодарив их за проявленную храбрость. Президент также привез военнослужащим иконы, которые ему ранее подарили бойцы. На реликвиях сохранились следы попадания пуль.