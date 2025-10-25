МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов проверил ход выполнения задач бойцами группировки «Центр»

Начальник Генштаба ВС РФ заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе и результатах выполнения поставленных задач.
2025-10-25 10:00:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск «Центр», которая действует на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации.

Во время работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и подразделений морской пехоты Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе и результатах выполнения поставленных задач.

По итогам работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги совместно с командованием группировки войск «Центр» и отметил успехи в освобождении территории Донецкой Народной Республики и определил приоритетные направления дальнейших действий.

Ранее генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступательные действия практически по всем направлениям в зоне спецоперации.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #валерий герасимов #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 