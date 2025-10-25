Герасимов проверил ход выполнения задач бойцами группировки «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск «Центр», которая действует на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации.

Во время работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и подразделений морской пехоты Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе и результатах выполнения поставленных задач.

По итогам работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги совместно с командованием группировки войск «Центр» и отметил успехи в освобождении территории Донецкой Народной Республики и определил приоритетные направления дальнейших действий.

Ранее генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступательные действия практически по всем направлениям в зоне спецоперации.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.