Российские войска освободили Проминь, Першотравневое и Бологовку

Бологовка находится в Харьковской области, Першотравневое в Днепропетровской области, а Проминь - в Донецкой Народной Республике.
2025-10-24 12:23:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении за сутки населенных пунктов Проминь, Першотравневое и Бологовка в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт Проминь взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр». Это стало возможно благодаря активным и решительным действиям личного состава. Уточняется, что Проминь находится на территории Донецкой Народной Республики. 

Бологовкой в результате активных действий овладели военнослужащие группировки войск «Север». Российское оборонное ведомство уточняет, что она находится на территории Харьковской области.

Першотравневое освободили штурмовые отряды группировки войск «Восток». Этот населенный пункт находится в Днепропетровской области. 

Кроме этого, сегодня отмечалось, что командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Александр Санчик доложил министру обороны России Андрею Белоусову об освобождении населенного пункта Дроновка. Как и Проминь, Дроновка находится в ДНР.

Также МО РФ заявило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Отмечено, что это сделано в ответ на террористические украинские атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Першотравневое #Проминь #Бологовка
