ВС РФ ночью ударили по энергетической инфраструктуре Украины

В результате поражены предприятия ВПК Украины и объекты энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты.
2025-10-25 12:18:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия нанесла ночью групповой удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотниками», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты, подчеркнули в МО РФ.

Кроме того, российские войска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун». По данным Минобороны России, также нанесено поражение цехам по производству дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154-х районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 281 украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее Министерстве обороны России сообщили о 121 сбитых украинских беспилотниках над российскими регионами ночью. Силы противовоздушной обороны России уничтожили дроны ВСУ в Ростовской, Волгоградской, Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Ленинградской, Тверской и Тульской областях, а также над Московским регионом.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Украина #энергетическая инфраструктура #впк украины
