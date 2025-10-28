FPV-дроны поразили бронетехнику и беспилотники ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. На видеоматериалах фиксируется поражение автомобильной и бронетехники ВСУ, средств связи и радиоэлектронной борьбы, огневых позиций и пунктов временной дислокации украинских подразделений. Кроме того, расчеты выполнили воздушные тараны разведывательных беспилотников противника.

Как следует из опубликованных кадров, ударные дроны применялись против движущейся и стоящей техники. После точного попадания наблюдается возгорание и детонация. Продемонстрированы удары по самоходной артиллерийской установке, наземным роботизированным платформам и антенно-коммуникационным устройствам ВСУ.

Операторы FPV-дронов выводят боеприпасы на цель с предельно малой высоты, заходя в укрытия, где расположены огневые позиции противника. Поражения подтверждаются средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Отдельный блок видеоматериалов показывает воздушные тараны - российские FPV-дроны перехватывают разведывательные беспилотники ВСУ. Камеры фиксируют момент сближения и совпадение траекторий, после чего запись обрывается.

Подобные удары позволяют сорвать ротацию украинских подразделений, снизить эффективность разведки и лишить противника мобильности на переднем крае. FPV-комплексы центра «Рубикон» бьют врага на разных участках зоны СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.