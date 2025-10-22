Путин провел плановую тренировку по управлению ядерными силами

Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина проведена плановая тренировка стратегических ядерных сил с участием наземных, морских и авиационных составляющих. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках мероприятия отработаны практические пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты «Ярс», цель которой находилась на полигоне Кура в Камчатском крае. Еще один пуск - ракеты «Синева» - выполнил атомный подводный крейсер стратегического назначения «Брянск» из акватории Баренцева моря.

Также привлекались экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Управление всеми этапами тренировки и практическими запусками велось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Как уточнили в Министерстве обороны, в ходе мероприятия была проверена готовность органов военного управления и оперативного состава к выполнению задач по управлению подчиненными войсками и силами. По итогам тренировки все задачи признаны выполненными успешно.

Тренировки стратегических сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего, которым является президент России, проводятся ежегодно.