В Минобороны разъяснили, кто сможет состоять в мобилизационном резерве

Резервисты - не военнослужащие, но будут иметь военные льготы.
Владислав Кустов Дима Иванов 2025-10-22 22:26:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Резервистов смогут привлечь к охране гражданских объектов в глубине территории России, соответствующий законопроект разработало Минобороны. Создание мобилизационного резерва - принципиально новый подход оборонного ведомства к организации кадровой работы. Решение о создании резерва ранее принял президент Владимир Путин и подписал соответствующий указ.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский подробно разъяснил, для кого, где и как будут проводиться сборы. Подробности - в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.

Подготовленный законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более ни о какой мобилизации речь не идет.

«Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», - пояснил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Резервисты - это ранее служившие в ВС РФ или других силовых структурах граждане. Заключают контракт о пребывании в резерве они добровольно. Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. 

В отличие от контрактников резервисты продолжают жить гражданской жизнью, ходить на работу, но и привлекается на военные сборы. При этом имеют все военные льготы, так же как и контрактники. Им положены выплаты как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, а также вещевое, продовольственное и иное довольствие. 

«На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим», - добавил Цимлянский.

На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохранятся рабочие места, а работодатели продолжат выплачивать средний заработок. В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов.

Инициатива Министерства обороны - это ответ на участившиеся атаки дальнобойных украинских беспилотников на гражданские объекты в российских регионах. В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» указано что резервиста в мирное время могут призвать лишь на учебные и проверочные сборы. Теперь появятся и сборы специальные. Опыт привлечения резервистов в отдельных регионах уже есть - эффективность таких подразделений доказана, подчеркнул Цимлянский. А мобильные огневые группы из числа сотрудников предприятий знают уязвимости защищаемых объектов и успешно отражают налеты беспилотников, отметил он.

Законопроектом уточняются цели использования резервистов - предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. И только на территории своего региона.

