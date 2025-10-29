Совфед одобрил закон о воинском призыве в течение календарного года

Совет Федерации одобрил закон относительно призыва на военную службу в течение календарного года. Согласно тексту законопроекта, это станет возможно с 1 января по 31 декабря.

О том, что закон был принят Госдумой в третьем чтении, сообщалось вчера, 28 октября. В сообщении ГД РФ отмечалось, что отправка призывников к местам службы будет осуществляться, как и раньше, с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник. Он в беседе со «Звездой» объяснил, что новый закон позволит проходить призывникам медицинские комиссии в течение года. Соответствующие мероприятия будут не скомпонованы на несколько месяцев, а плавно распределены. Это позволит снять нагрузку со специалистов и сделать процесс более плавным, а значит, и более качественным.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что набранные осенью 2025 года призывники будут служить только на территории России. Они, добавил Цимлянский, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.