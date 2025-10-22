Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Самолеты находились в воздухе более пяти часов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, полет проходил при сопровождении истребителей Су-35С и Су-27.

Как уточнили в Минобороны, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств. Подобные полеты, отметили в ведомстве, происходят регулярно.

Экипажи дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Отдельно отмечено, что полеты соответствуют международным нормам использования воздушного пространства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.