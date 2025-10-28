Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу

Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон относительно круглогодичного призыва на военную службу.

Теперь призыв граждан на военную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря. Это значит, что медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор будут проводиться все это время. То же относится и к заседаниям призывно комиссии.

При этом отправка граждан к местам прохождения воинской службы будет осуществляться в уже установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря. Отмечено, что эти нормы не имеют отношения к гражданам, которые пребывают в запасе.

Принятие закона о круглогодичном призыве позволяет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, что будет способствовать повышению качества их работы.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил России сообщали, что набранные осенью этого года призывники будут служить только на территории страны. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.