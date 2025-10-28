МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу

Закон приняли в третьем чтении. Призыв будет осуществляться с 1 января по 31 декабря.
2025-10-28 13:29:21
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон относительно круглогодичного призыва на военную службу.

Теперь призыв граждан на военную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря. Это значит, что медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор будут проводиться все это время. То же относится и к заседаниям призывно комиссии. 

При этом отправка граждан к местам прохождения воинской службы будет осуществляться в уже установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря. Отмечено, что эти нормы не имеют отношения к гражданам, которые пребывают в запасе. 

Принятие закона о круглогодичном призыве позволяет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, что будет способствовать повышению качества их работы. 

Ранее в Генштабе Вооруженных сил России сообщали, что набранные осенью этого года призывники будут служить только на территории страны. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции. 

#призыв #военная служба #госдума #законотворчество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 