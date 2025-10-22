Герасимов сообщил об отработке порядка действия по применению ядерного оружия

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в ходе проведенной под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина тренировки стратегических ядерных сил отрабатывался порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, на тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия», - сказал Герасимов.

Герасимов уточнил, что в тренировке приняли участие расчеты подвижного ракетного комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк, атомного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» из акватории Баренцева моря, а также экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома Украинка.

Управление всеми этапами тренировки осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.