Экипаж Су-34 ликвидировал склад вооружения ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского склада с вооружением в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Отмечено, что удар наносился в интересах группировки войск «Восток» по заранее заданным координатам.

Уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. Российское оборонное ведомство уточнило, что экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили боевиков ВСУ и разрушили опорный пункт противника. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.