Операторы БПЛА сорвали ночную ротацию ВСУ под Красноармейском

Операторы ударных беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали попытку ночной ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении, уничтожив живую силу и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры ночной боевой работы расчетов FPV-дронов.

Во время патрулирования районов перемещения украинских подразделений российские операторы выявили попытку скрытно сменить позиции под покровом темноты. После передачи координат по целям были нанесены точные удары вылетами беспилотников.

Кроме того, расчеты спецназа по целеуказанию разведывательных БПЛА уничтожили одиночно стоящую технику противника, чтобы не допустить ее эвакуации и повторного использования.

Все действия операторов координировались в режиме реального времени. Как отмечается, точечные удары FPV-дронов по районам ротации и логистическим маршрутам значительно ослабили оборону ВСУ.

Благодаря точной работе дронов подразделения группировки «Центр» сохранили темп наступления и получили преимущество при продвижении штурмовых групп вглубь обороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.