Над Россией ночью сбили 139 дронов боевиков

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 139 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 56 дронов сбили над территорией Белгородской области, 22 - в Брянской области, а также 21 - в районе Воронежской. Еще 14 дронов уничтожили в Рязанской области, 13 - над Ростовской областью, четыре дрона перехватили над Крымом. Также сообщается, что по два БПЛА сбили в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях и один - над территорией Курской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 22 октября ВС РФ сбили 33 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.