Генштаб ВС: законопроект о привлечении резервистов не затрагивает всех граждан

Участие в резерве - добровольное, речь не идет о направлении граждан в зону СВО, подчеркнули в Генштабе.
2025-10-22 13:14:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Министерстве обороны России подчеркнули, что законопроект о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения не связан с мобилизацией и не распространяется на всех граждан страны. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Подготовленный в инициативном порядке Министерством обороны Российской Федерации законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны», - сказал он.

Как, речь идет исключительно о гражданах, ранее проходивших военную службу и добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Цимлянский подчеркнул, что подготовленный Минобороны законопроект не предусматривает призыва граждан на военную службу, не связан с мобилизацией и не предполагает направления резервистов в зону проведения специальной военной операции или за пределы России.

По его словам, резервисты - это гражданские лица, которые совмещают службу в резерве с основной работой. Они не являются военнослужащими, сохраняют все гражданские права, а на время участия в специальных сборах за ними закрепляются рабочие места и выплачивается средний заработок. Работодателям, в свою очередь, компенсируются затраты из средств Минобороны.

Законопроект уточняет порядок и цели использования резервистов - они смогут привлекаться для защиты критически важных объектов внутри своих регионов: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих предприятий и других объектов жизнеобеспечения. Основной акцент делается на противодействии атакам беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #резервисты
