Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с 75-летием образования подразделений специального назначения. За эти годы бойцы спецназа выполняли сложнейшие задания в Афганистане и других горячих точках, участвовали в нейтрализации международных террористов, а сегодня сражаются на самых сложных участках в зоне проведения специальной военной операции.

Штурмовой пикап врывается на позиции - начинается зачистка опорника. Ее проводит элита российских вооруженных сил - гвардейцы-разведчики группировки «Восток». Это тренировка в условиях максимально приближенных к реальным боевым условиям.

Четыре бойца понимают друг друга с полуслова. Подавляют огонь противника гранатами - дальше стрелковый бой. Затем эвакуация - и попутно зачистка неба от вражеских дронов.

А это уже кадры реальной боевой - работы. Штурм населенного пункта - Шахтерское. Боевики превратили в крепость каждое строение, выкуривать их оттуда пришлось с помощью РПГ и FPV-дронов. Некоторые враги не выдерживали натиска и сдавались в плен.

«Пленный был сильно ранен, но дошел. Пришлось вести его под огнем противника, не хотели они его выпускать. Сложнее было его эвакуировать, чем сам штурм. Обычно они там какие то повара, водители, мобилизованные - ничего не знают. Их привели, запутали, сказали – здесь наши», - рассказал боец подразделения разведки группировки «Восток» с позывным Тринадцатый.

А когда населенный пункт зачистили - боевики бросились в самоубийственную контратаку.

«Контратака на трех БМП «Брэдли» - высадили от 15 до 20 военнослужащих ВСУ. Бессмысленно, просто бессмысленно - два человека попытались уйти из деревни, соседний отряд не дал им этого сделать. Группировка «Восток» наступает и хоть как-то надо ее замедлить. Других вариантов у них нет», - пояснил боец подразделения разведки группировки «Восток» с позывным Карел.

Эффективнее всего уничтожать такой десант еще на подходе к населенному пункту. Очередной элемент тренировки - который пригодится в реальном бою. Гвардейцы-разведчики готовятся наносить удары с воздуха.

Операторы беспилотников ведут цель, стараются попасть в слабозащищенные места - между дверей, переднюю решетку и в район двигателя.

Гвардейцы-разведчики давят ВСУ на Южно-Донецком направлении. Группировка войск «Восток» уверенно продвигается на запад - и работы у наших бойцов впереди много. Накануне они нанесли поражение пяти бригадам ВСУ - в районах Успеновки, Егоровки и Алексеевки. За неделю противник потерял на более 2365 человек.