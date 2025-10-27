МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Молния» поразила наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Наблюдательный пункт позволял корректировать огонь по российским позициям. Благодаря действиям расчетов БПЛА объект удалось уничтожить.
2025-10-27 13:32:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ применили ударные БПЛА самолетного типа «Молния-2» в Херсонской области и, по данным Минобороны России, поразили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

Как утверждает российское оборонное ведомство, пункт наблюдения использовался для корректировки артиллерийского огня и работы дронов по российским позициям. После получения разведданных расчеты БПЛА подготовили ударный беспилотник на замаскированной позиции и отправили его к цели. В результате точного попадания укрепление было уничтожено.

В Минобороны добавили, что «Молния-2» обладает увеличенной дальностью применения, высокой скоростью полета и позволяет наносить точечные удары по замаскированным объектам. Программное обеспечение позволяет беспилотнику стабильно удерживать захват цели.

Ранее сообщалось, что военнослужащие расчетов БПЛА самолетного типа «Молния-2» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения нанесли точные удары по пунктам управления украинских беспилотников в районе населенного пункта Николаевка под Часовым Яром.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Херсонская область #молния-2
