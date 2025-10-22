МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Первый замглавы МО поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

Леонид Горнин отметил, что они на высоком уровне выполняют свои задачи.
2025-10-22 14:07:53
Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин поздравил военнослужащих и гражданский персонал финансово-экономической службы с 107-й годовщиной со дня ее образования. Об этом сообщило Минобороны России.

Он подчеркнул, что сотрудники финансово-экономической службы вносят значительный вклад в обеспечение деятельности армии и флота, проявляя высокий уровень профессионализма, ответственность и строгое соблюдение законодательства. По его словам, именно благодаря их работе обеспечивается рациональное использование средств, направляемых на нужды обороны.

Леонид Горнин пожелал военным финансистам крепкого здоровья, уверенности в силах и дальнейших успехов в служении Отечеству.

В рамках торжественного мероприятия первый замминистра обороны вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим и представителям гражданского персонала финансово-экономической службы.

Ранее военных финансистов с профессиональным праздником поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. Он отметил важность их работы для социальной защиты военнослужащих и стабильного финансового обеспечения армии и флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #военные финансисты #горнин
