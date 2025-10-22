Опубликованы кадры пуска «Ярса» и «Синевы» в ходе тренировки ядерных сил

Минобороны России опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева» в ходе тренировки стратегических ядерных сил.

Тренировка проводилась сегодня под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина. В ее ходе привлекались наземная, морская и авиационная составляющие стратегических ядерных сил России.

Отмечено, что в ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.

Уточняется, что пуск ракеты «Ярс» выполнялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк. Цель находилась на полигоне Кура на Камчатке. Баллистическую ракету «Синева» пустили с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск». А крылатые ракеты пустили экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе тренировки был проверен уровень подготовки органов военного управления, а также практические навыки работы оперативного состава. Все задачи тренировки были выполнены, подчеркнули в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.