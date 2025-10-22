МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры пуска «Ярса» и «Синевы» в ходе тренировки ядерных сил

Плановая тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
2025-10-22 14:56:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева» в ходе тренировки стратегических ядерных сил. 

Тренировка проводилась сегодня под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина. В ее ходе привлекались наземная, морская и авиационная составляющие стратегических ядерных сил России. 

Отмечено, что в ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.

Уточняется, что пуск ракеты «Ярс» выполнялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк. Цель находилась на полигоне Кура на Камчатке. Баллистическую ракету «Синева» пустили с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск». А крылатые ракеты пустили экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе тренировки был проверен уровень подготовки органов военного управления, а также практические навыки работы оперативного состава. Все задачи тренировки были выполнены, подчеркнули в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Ярс #кадры #Синева #Тренировка ядерных сил
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 