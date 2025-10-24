Вооруженные силы России в период с 18 по 24 октября 2025 года нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщается в еженедельной сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции.

Как отметили в ведомстве, удары стали ответной мерой на террористические атаки Киева по мирным объектам на территории России. В результате высокоточных ударов были поражены предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, задействованные для снабжения и обеспечения ВСУ.

Кроме того, уничтожены площадки сборки, производства и хранения дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников.

В ходе активных действий российские подразделения продолжили занимать выгодные позиции и продвигаться вперед. Так, на Харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бологовка.

В Днепропетровской области подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Першотравневое. Кроме того, подразделения из состава группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Проминь.

Российские войска продолжают развивать наступление, наносить точечные удары по военной инфраструктуре противника и укреплять линию обороны на ключевых участках специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.