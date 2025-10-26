МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией ночью сбили 82 украинских дрона

Средства ПВО сработали в Брянской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Курской и Липецкой областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем и Московским регионом.
2025-10-26 07:29:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью над регионами РФ сбили 82 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что над территорией Брянской области сбили 30 дронов, 26 - в Тульской области, а также семь БПЛА – над акваторией Черного моря. Еще по четыре дрона уничтожили над акваторией Азовского моря, в Краснодарском крае, в Рязанской области, три БПЛА - в Ростовской области, два - над территорией Московского региона, один из которых летел на Москву, и по одному беспилотнику перехватили над территориями Курской и Липецкой областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 25 октября над Россией сбили 121 беспилотник.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
