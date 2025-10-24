ВС РФ ночью над регионами России перехватили 111 дронов ВСУ

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 111 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 34 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 25 - в Брянской области, 11 - в Калужской области, а также 10 - в Новгородской области. Еще по семь дронов сбили в Белгородской области и Республике Крым, пять - над территорией Тульской области, четыре - над Краснодарским краем. Также сообщается, что по два аппарата уничтожили над территориями Волгоградской и Орловской областей и по одному БПЛА - в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 23 октября ВС РФ сбили 139 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.