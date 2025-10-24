МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ ночью над регионами России перехватили 111 дронов ВСУ

ПВО сработали в Ростовской, Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой и Тверской областях, а также над Республикой Крым, Московским регионом и Азовским морем.
2025-10-24 07:25:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 111 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 34 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 25 - в Брянской области, 11 - в Калужской области, а также 10 - в Новгородской области. Еще по семь дронов сбили в Белгородской области и Республике Крым, пять - над территорией Тульской области, четыре - над Краснодарским краем. Также сообщается, что по два аппарата уничтожили над территориями Волгоградской и Орловской областей и по одному БПЛА - в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 23 октября ВС РФ сбили 139 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
