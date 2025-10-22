МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипажи Т-72Б3М уничтожили боевиков ВСУ в Днепропетровской области

Ликвидация вражеской пехоты обеспечила продвижение штурмовиков группировки войск «Восток».
2025-10-22 18:37:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков на замаскированных укрепленных позициях в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи танков Т-72Б3М 60-й мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Огневое поражение 125-миллиметровыми снарядами наносилось целям в Днепропетровской области. Их выявили благодаря разведывательным мероприятиям. 

Корректировку огня танков и контроль поражения велся при помощи беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Благодаря этому экипажи смогли поразить намеченные цели максимально быстро и с минимальным расходом снарядов. 

Завершив стрельбу, экипажи сменили позицию, не дав неприятелю поразить себя ответным ударом. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что успешная боевая работа танкистов обеспечила продвижение российских штурмовых групп на этом направлении. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танки #Т-72Б3М #Днепропетровская область #60-я мотострелковая бригада
