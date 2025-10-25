МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ перехватили ночью над регионами России 121 дрон ВСУ

Средства ПВО сработали в Ростовской, Волгоградской, Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Ленинградской, Тверской и Тульской областях, а также над Московским регионом.
2025-10-25 08:09:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили над регионами РФ 121 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 20 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 19 - в Волгоградской области, 17 - в Брянской области, 12 - в Калужской области, а также 11 - в Смоленской области. Еще по девять дронов уничтожили в небе над Белгородской областью и Московским регионом, семь из которых летели на Москву. Кроме того, по восемь аппаратов уничтожили в Воронежской и Ленинградской областях, по два - в Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях, и по одному дрону - над территориями Тверской и Тульской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 24 октября ВС РФ сбили 111 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
