Минобороны России сообщает об уничтожении украинской пехоты вместе с опорным пунктом, который она занимала. Это сделал расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» 268-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр».

Артиллерийский удар наносился на Красноармейском направлении. Разведданные относительно намеченных целей подтвердили еще раз при помощи БПЛА. Этим же способом и корректировали огонь - в режиме реального времени.

Дистанция стрельбы превысила 25 километров. Уничтожение опорного пункта неприятеля 152-миллиметровыми снарядами оказало влияние на действия пехоты. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Мста-С» разрушили укрепления ВСУ снарядами «Краснополь». Наведение обеспечивали расчеты беспилотников «Суперкам» и «Орлан» - благодаря этому получилось добиться высокой точности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.