Расчет «Гиацинта» разрушил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Уничтожение опорного пункта позволило продвинуться российским штурмовым отрядам.
2025-10-28 18:09:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской пехоты вместе с опорным пунктом, который она занимала. Это сделал расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» 268-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр».

Артиллерийский удар наносился на Красноармейском направлении. Разведданные относительно намеченных целей подтвердили еще раз при помощи БПЛА. Этим же способом и корректировали огонь - в режиме реального времени. 

Дистанция стрельбы превысила 25 километров. Уничтожение опорного пункта неприятеля 152-миллиметровыми снарядами оказало влияние на действия пехоты. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли продвинуться в глубину обороны ВСУ. 

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Мста-С» разрушили укрепления ВСУ снарядами «Краснополь». Наведение обеспечивали расчеты беспилотников «Суперкам» и «Орлан» - благодаря этому получилось добиться высокой точности. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #Гиацинт #группировка «Центр» #красноармейское направление #Буксируемые орудия
