Дроноводы ликвидировали огневые точки ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видеокадры поражения огневых точек и блиндажей формирований ВСУ в Харьковской области. Это сделали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, вначале оборудованную позицию украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Север». Также противник организовал на этой позиции применение тяжелых БПЛА.

После подтверждения координат расчеты FPV-дронов нанесли удары по намеченным целям. На кадрах объективного контроля видно, как беспилотники заходят на низкой высоте и поражают выявленные укрепления - укрытия разрушаются, возле позиций фиксируется детонация боеприпасов.

По информации Минобороны, все обозначенные цели удалось уничтожить. А ранее ведомство опубликовало видео работы операторов ударных FPV-дронов группировки войск «Север», которые ликвидировали группу пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.