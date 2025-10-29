МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы ликвидировали огневые точки ВСУ в Харьковской области

Расчеты ударных БПЛА группировки «Север» нанесли точечные удары по выявленным укреплениям противника.
2025-10-29 18:44:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры поражения огневых точек и блиндажей формирований ВСУ в Харьковской области. Это сделали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, вначале оборудованную позицию украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Север». Также противник организовал на этой позиции применение тяжелых БПЛА.

После подтверждения координат расчеты FPV-дронов нанесли удары по намеченным целям. На кадрах объективного контроля видно, как беспилотники заходят на низкой высоте и поражают выявленные укрепления - укрытия разрушаются, возле позиций фиксируется детонация боеприпасов.

По информации Минобороны, все обозначенные цели удалось уничтожить. А ранее ведомство опубликовало видео работы операторов ударных FPV-дронов группировки войск «Север», которые ликвидировали группу пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #Харьковская область #Позиции противника
