В Хакасии построили четыре многоквартирных дома для военных

В совсем свежие квартиры заселятся военнослужащие и их семьи в недавно построенных жилых домах в Абакане. Церемония вручения ключей прошла сегодня, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие получат 186 квартир, в которых от одной до пяти комнат. Квартиры современные, с качественным ремонтом, имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. Недалеко от домов расположены магазины, поликлиники и больницы, детские сады. Во дворах есть игровые площадки для детей, а также автомобильные парковки.

Всего, к настоящему времени, с начала текущего года Департаментом жилищного обеспечения Минобороны России уже обеспечено более 11 тысяч военнослужащих служебными жилыми помещениями. А в прошлом, 2019 году, Департаментом жилобеспечения МО РФ было обеспечено свыше 38 тысяч военнослужащих.