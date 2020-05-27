Госпиталь на 100 коек в поселке Ботлих готов к приему пациентов

Военные медики Западного военного округа (ЗВО) завершили работы по развертыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих. Таким образом, он готов к приему первых пациентов. Возможности развернутого полевого госпиталя оценил лично глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

«При поступлении пациентов в госпиталь предусмотрено проведение всех необходимых исследований, включая анализ на COVID-19, в достаточном количестве имеются медицинские специалисты самого высокого класса – это врачи, которые работали в сложных условиях, которые знают, что и как делать. Это огромная помощь», - заявил Васильев.

В кратчайшие сроки были подготовлены приемное отделение, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Они оснащены современным оборудованием- аппаратами ИВЛ, УЗИ, рентгена, анализаторами крови и ПЦР.

В соответствии с поручением Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что в настоящее время республика находится на пятом месте по числу инфицированных COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области.