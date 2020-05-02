Рассекреченные архивы: Красная армия спасла от голода два миллиона берлинцев в 1945 году

Во время освобождения Берлина в мае 1945 года за счет средств Советского Союза было накормлено два миллиона жителей города.

Рассекреченные Министерством обороны России исторические документы свидетельствуют о том, что продовольственное обеспечение гражданского населения столицы Германии было взято под руководство Советского командования.

«До окончания боев были определены продовольственные нормы для различных категорий граждан, планировалось введение карточной системы», - зафиксировано в архивных документах.

Один берлинец мог рассчитывать на получение до трех килограммов хлеба, 0,5 килограмма мяса, почти полутора килограммов сахара, 350 граммов кофе в неделю. Кроме этого, населению предоставляли молочные продукты и овощи.

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Действия по поддержанию жизни мирных граждан в тот период смогли предотвратить наступление голода и способствовали организации продовольственного снабжения Берлина в будущие годы.

«Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев — это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу», — такой текст присутствует в одном из опубликованных Минобороны документов.

Помимо этого, поддержка была оказана медицинской сфере. В городе организовали поставки лекарственных препаратов в медучреждения и аптеки города.

Лечение предоставлялось в том числе и военнослужащим противника, пострадавшим в ходе боевых действий. Согласно обнародованным данным, для них были специально созданы «три госпиталя-коллектора на 5 тысяч человек каждый».

Информация об этом историческом периоде стала доступна для ознакомления публики накануне 75-летней годовщины освобождения Берлина. Минобороны РФ открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел «Финальный аккорд Великой войны», где представило рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.

Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.