Конкурсы по видеосвязи: юнармейская лига КВН впервые прошла в режиме онлайн

Всероссийская юнармейская лига КВН перешла в режим онлайн. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой состязания проводились по видеосвязи с трансляцией в социальные сети.

«КВН всегда был и остается игрой, которая объединяет поколения. В ноябре у нас проходил фестиваль, показавший большое количество талантливых ребят. И мы тогда объявили, что финальные игры пройдут в мае. Все очень долго готовились к этому событию, поэтому отменять и переносить мы ничего не стали. Игры, кстати, набирают десятки тысяч просмотров. Онлайн себя оправдал, но как только позволит ситуация юнармейская лига обязательно вернется на сцену», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Юнармейцы провели соревнования в конкурсах: «Приветствие», «Озвучка», «Импровизация». Выступления оценивали лидер движения Роман Романенко, директор программ Телевизионного творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко, заместитель генерального директора Телевизионного творческого объединения «АМиК», директор структуры лиг Москвы и Подмосковья Рубен Партевян, капитан команды «Русская дорога», финалист Высшей лиги 2018 года Алексей Кривеня, капитан команды «Юра», участник Высшей лиги 2020 года Гар Дмитриев, участник команды «Русская дорога», финалист Высшей лиги 2018 года Максим Конюхов, Капитан команды КВН «Михаил Дудиков», участник Высшей лиги 2020 - Андрей Жмыхов.

Во время трансляции для зрителей проводился розыгрыш призов. Также у подписчиков была возможность голосования, по итогам которого одной из команд достался приз зрительских симпатий.