Балтийский флот ВМФ России отмечает 317-ю годовщину со дня основания

Балтийскому флоту сегодня исполняется 317 лет. Оперативно-стратегическое объединение ВМФ оснащено самым современным вооружением - это и корабельные силы, и береговые войска, а также авиация. География несения службы балтийцев не ограничивается охраной западных рубежей.

В Калининградской области команда базового тральщика «Александр Обухов» учится покидать тонущий корабль. Так проходит тренировка военнослужащих перед выходом в море. Современное спасательное снаряжение полностью обеспечивает безопасность моряков. Гидроакустик тральщика Нику Бразгин испытывал на прочность спасательный комплект уже много раз в самых разных условиях.

«Даже в очень холодной воде человеку будет комфортно в нем», - уверяет Нику.

Тренируются моряки постоянно, доводя до автоматизма каждое движение, чтобы в критической ситуации действовать не задумываясь. Учебные тревоги разной направленности проходят ежедневно, в любое время суток, не важно, в море находится корабль или у причальной стенки.

Современный боевой корабль - это высокоточное оружие и сложная вычислительная техника плюс команда профессионалов, чтобы всем этим эффективно управлять. Обнаружить и уничтожить цель на значительном расстоянии возможно не выходя из базы. Например, радиус действия крылатых ракет «Калибр» - больше двух тысяч километров. На Балтике целый отряд малых ракетных кораблей оснащен этим оружием. До конца года еще один МРК проекта «Каракурт» с «Калибрами» на борту будет поставлен Балтфлоту.

В боевом составе Балтфлота десятки кораблей разного класса: корветы и сторожевики, десантные и ракетные, подводные лодки и вспомогательные суда. Все это дает возможность решать задачи не только в ближней, но и дальней морской зоне.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» - один из тех, кто в море проводит гораздо больше времени, чем у пирса, причем именно в дальних широтах. Недавно корабль вернулся из похода длительностью семь месяцев, за время которого обошел вокруг Африки, дважды пересек экватор, обеспечил безопасность гражданского судоходства в пиратоопасном районе Аденского залива, принял участие сразу в трех международных учениях.

Морской бой с условным противником, поиск и уничтожение подводной лодки или отражение воздушного налета - учения с боевыми стрельбами на Балтике проводятся постоянно и всегда под пристальным вниманием иностранных разведчиков.

Балтийский флот - это еще и береговые войска, морская авиация, ракетчики и самые современные средства ПВО. Новейшие комплексы вооружения регулярно поступают в подразделения, которые обеспечивают безопасность самых западных границ страны.

До конца года моряки Балтийского флота проведут свыше десяти дальних походов, примут участие в международных учениях и плановых мероприятиях боевой подготовки.