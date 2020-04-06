Преодолевая рвы и завалы: приморские военные готовятся к конкурсу «Инженерная формула»
Совершенствуют профессиональное мастерство военные инженеры в поселке Раздольное Приморского края.
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В Приморье экипажи инженерных машин готовятся к конкурсу Армейских международных игр - 2020 «Инженерная формула», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Тренировки проходят в поселке Раздольное. В них принимают участие лучшие специалисты инженерных войск округа, задействовано более десятка единиц военной техники.
Конкурс «Инженерная формула» организован по принципу автогонки. Экипажи инженерных машин проходят скоростные круги длиной приблизительно четыре километра, преодолевая брод, рвы, завалы, кроме этого выполняют специальные инженерные задачи на остановках.