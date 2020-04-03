Двусторонние учения сил авиации ПВО и ЮВО прошли в небе над Крымом

Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчетами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф», базирующимися на Крымском полуострове, приняли участие в двусторонних учениях авиации и ПВО ЮВО.

Учения прошли под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Учебно-боевые мероприятия проводятся в несколько этапов, в ходе которых летчики отрабатывают организацию выполнения боевых упражнений с наступательными и оборонительными целями.

Силы авиации и ПВО, дислоцированные в Крыму, выполнили задачи по противовоздушной обороне полуострова. В то же время авиация, базирующаяся на аэродромах ЮВО на материке, отработала наступление.

Целью подразделений стало завоевание господства в воздухе. Они отработали нанесение бомбовых и ракетных ударов по мишенным позициям на межвидовом полигоне Опук.

Экипажи самолетов ЧФ и ЮВО в обороне, действуя с аэродромов в Крыму, осуществили прикрытие боевых расчетов ЗРК С-400 «Триумф», а также выполнили задачи по отражению массированного ракетного авиаудара «противника»,

В свою очередь, аэродромные службы противоборствующих сторон учения отработали различные способы восстановления боеспособности авиационной техники и летного состава с применением нестандартных подходов.

В двусторонних учениях авиации ЮВО было задействовано более 20 самолетов, в том числе - многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.