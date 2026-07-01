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Подготовку к 300-летию со дня рождения Суворова обсудили на заседании Минобороны

Возникающие проблемы будут оперативно решаться, чтобы приуроченные к юбилею мероприятия прошли на самом высоком уровне.
01-07-2026 07:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Минобороны РФ прошло заседание по вопросу подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова. В ведомстве поделились кадрами встречи.

В ходе совещания Председатель Военно-научного комитета ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин выразил уверенность, что положительную роль в координации общих усилий сыграет многочисленное представительство в рабочей группе различных структур. Возникающие проблемы будут оперативно решаться, чтобы приуроченные к юбилею мероприятия прошли на самом высоком уровне.

«Наша работа носит государственный характер - обеспечить, чтобы в преддверии годовщины 300-летия Александра Васильевича Суворова выдающемуся военачальнику были возданы заслуженные почести, соответствующие масштабу его исторического величия, а память о его подвигах и науке побеждать сохранялась и крепла в последующих поколениях нашего общества», - подчеркнул Трушин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Александра Суворова в 2030 году. Кабмин должен обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #Минобороны РФ #Суворов #Александр Суворов #Русские полководцы
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