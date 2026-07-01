Дроноводы уничтожили вражеские терминалы связи Starlink

Специалисты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили вражеские терминалы связи Starlink. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что в ходе ведения воздушной разведки операторы подразделений беспилотных систем выявляют места размещения полевых узлов связи, оборудованных терминалами спутниковой системы Starlink.

Также они вычисляют блиндажи и опорные пункты для личного состава противника. Мониторинг местности с последующей доразведкой позволяет определить местонахождение полевых пунктов хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта противника.

Полученные координаты оперативно передаются ударным расчетам, которые поражают обнаруженные цели FPV-дронами и ударными БПЛА самолетного типа, оснащенными осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеприпасами.

Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь благодаря штатным средствам в круглосуточном режиме с использованием беспроводных и оптоволоконных каналов.

Накануне операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» лишили подразделения ВСУ связи на Харьковском направлении. Лишение противника связи и возможности управления войсками создает предпосылки для успешного действия подразделений и частей группировки войск «Север».

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.