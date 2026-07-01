Дроноводы уничтожили вражеские терминалы связи Starlink

Специалисты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили вражеские терминалы связи Starlink. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ведомство отметило, что в ходе ведения воздушной разведки операторы подразделений беспилотных систем выявляют места размещения полевых узлов связи, оборудованных терминалами спутниковой системы Starlink.
Также они вычисляют блиндажи и опорные пункты для личного состава противника. Мониторинг местности с последующей доразведкой позволяет определить местонахождение полевых пунктов хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта противника.
Полученные координаты оперативно передаются ударным расчетам, которые поражают обнаруженные цели FPV-дронами и ударными БПЛА самолетного типа, оснащенными осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеприпасами.
Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь благодаря штатным средствам в круглосуточном режиме с использованием беспроводных и оптоволоконных каналов.
Накануне операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» лишили подразделения ВСУ связи на Харьковском направлении. Лишение противника связи и возможности управления войсками создает предпосылки для успешного действия подразделений и частей группировки войск «Север».
Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.
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