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Самоходки ВСУ превратилось в груду обломков благодаря дронам ВС РФ

Поражение было нанесено самоходной артиллерийской установке «Богдана» и САУ «Paladin».
01-07-2026 06:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области. Кадрами работы российских дроноводов поделились в Министерстве обороны.

Вражеское вооружение было обнаружено в ходе контрбатарейной борьбы. Разведывательный расчёт БПЛА не только выяснил расположение орудий, но и вскрыл замаскированные огневые позиции противника.

Координаты выявленных целей передали дроноводам группировки и расчётам барражирующих боеприпасов «Ланцет». После подтверждения информации, они нанесли по объектам врага точные удары.

В результате боевой работы уничтожены укрытия противника, а также находившиеся на замаскированных позициях орудия. Поражение было нанесено самоходной артиллерийской установке «Богдана» и САУ «Paladin».

Ранее дроноводы выбили боевиков ВСУ с позиций в Харьковской области. Для уничтожения целей ими использовались FPV-беспилотники на цифровом и оптоволоконном управлении.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Артиллерийское орудие #Дроноводы
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