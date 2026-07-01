Самоходки ВСУ превратилось в груду обломков благодаря дронам ВС РФ

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области. Кадрами работы российских дроноводов поделились в Министерстве обороны.
Вражеское вооружение было обнаружено в ходе контрбатарейной борьбы. Разведывательный расчёт БПЛА не только выяснил расположение орудий, но и вскрыл замаскированные огневые позиции противника.
Координаты выявленных целей передали дроноводам группировки и расчётам барражирующих боеприпасов «Ланцет». После подтверждения информации, они нанесли по объектам врага точные удары.
В результате боевой работы уничтожены укрытия противника, а также находившиеся на замаскированных позициях орудия. Поражение было нанесено самоходной артиллерийской установке «Богдана» и САУ «Paladin».
Ранее дроноводы выбили боевиков ВСУ с позиций в Харьковской области. Для уничтожения целей ими использовались FPV-беспилотники на цифровом и оптоволоконном управлении.
Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.
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