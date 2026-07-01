Морпехи привезли гуманитарную помощь жителям приграничья на Сумском направлении

Военнослужащие 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь мирному населению, проживающему в приграничной зоне. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Очередной выезд пехотинцы совершили в один из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от государственной границы, в ходе выполнения задач на Сумском направлении. Местным жителям передали продуктовые наборы, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, в том числе лекарственные препараты, которые особенно необходимы пожилым людям и семьям с детьми.

Отмечается, что доставка гуманитарных грузов осуществляется с учетом всех мер безопасности: маршруты тщательно проверяются саперами, движение групп прикрывается средствами РЭБ и расчетами МОГ для защиты от возможных атак дронов противника.

Ранее ведомство сообщило, что морпехи «Севера» помогают жителям, которые по разным причинам не покидают свои дома в зоне боевых действий. Им доставляют продукты питания, воду, а также бензин для бытовых нужд.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.