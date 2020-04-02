Конашенков опроверг информацию о переносе Парада Победы в Москве

Подготовка к Параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по плану. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, никаких решений об изменении даты или формата Парада Победы нет. Конашенков подчеркнул, что 1 апреля военные провели очередную тренировку парада.

«Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», - добавил он.

В заключение Конашенков добавил, что были приняты беспрецедентные меры профилактики в связи с ситуацией с COVID-19.

«У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура. Проводится дезинфекция всех помещений в местах их размещения», - сказал он.

Юбилейный Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Визит в российскую столицу на 75-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны уже подтвердили лидеры 17 стран.